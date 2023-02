Carta di Credito GRATIS per sempre? Ecco la soluzione

Cerchi una Carta di Credito gratis che però nelle funzionalità incluse sia decisamente premium? Ad oggi, l’unica soluzione interessante si chiama Carta YOU, compatibile con qualsiasi banca. Richiedila subito in soli 2 minuti. La ricevi a casa in pochissimi giorni, pronta per essere attivata.

La colleghi al tuo conto corrente e da subito puoi utilizzarla per i tuoi pagamenti digitali in Italia, ma anche in tutto il mondo. Il vantaggio è che si tratta di una MasterCard Gold a tutti gli effetti, completamente gratuita e accettata in qualsiasi Paese. Fondamentalmente sono 3 i punti di forza:

Carta YOU è senza commissioni annuali per sempre; Carta YOU è senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo; Carta YOU è senza necessità di cambiare banca.

A tutto questo si aggiungono anche altre funzionalità davvero molto utili e interessanti che ti faranno innamorare subito di questa Carta di Credito Gratis. Vediamoli tutti insieme ed entra nel fantastico mondo di Carta YOU dove pagare è più semplice e veloce.

Carta di Credito Gratis: con Carta YOU hai tutto e oltre

Dicevamo che Carta YOU è una Carta di Credito Gratis che ti permette di pagare online e nei negozi fisici di tutto il mondo. Il vantaggio di questa soluzione è che si tratta di una carta senza commissioni e senza necessità di cambiare banca. Inoltre, ha molto di più:

zero commissioni per il prelievo di denaro contante presso più di un milione di sportelli bancomat automatici;

zero commissioni per gli acquisti effettuati all’estero negli oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo;

assicurazione viaggio completa e gratuita, per una copertura totale dei tuoi spostamenti;

credito gratuito fino a 7 settimane sui tuoi acquisti senza interessi;

servizio clienti gratuito disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

pagamento Contactless con carta, smartphone e smartwatch;

vantaggi MasterCard SecureCode.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’opportunità che Advanzia Bank sta dando a tutti gli utenti in Italia. Richiedi subito la tua Carta YOU in soli 2 minuti. Ti arriverà a casa una perfetta e funzionale Carta di Credito Gratis, senza commissioni annuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.