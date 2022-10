Carta di credito gratis per sempre? È possibile con questo conto online

Le carte di credito sono uno strumento per i pagamenti flessibile, che consente la dilazione dei pagamenti nel tempo. Un vantaggio non da poco, che ha reso nel corso dei decenni queste carte molto apprezzate dall’utenza.

Uno dei principali ostacoli nella richiesta di una carta di credito è però il suo canone.

Questo in molti casi, risulta elevato e, se abbinato a costi e condizioni non particolarmente convincenti, allontana spesso gli utenti da tali servizi.

Per fortuna, negli ultimi anni, sono sorte alcune piattaforme come Carta YOU Mastercard che offrono una commissione annuale permanente di 0 euro.

Questo, abbinato ad altri vantaggi della carta, ne stanno decretando un successo travolgente anche nel nostro paese. Come vedremo però, la carta di credito gratis è solo uno dei vantaggi legati a questa soluzione.

Carta di credito a zero canone: ecco anche gli altri vantaggi di Carta YOU

Carta YOU propone una serie di condizioni vantaggiose, che spaziano dai prelievi gratuiti (anche all’estero) ai pagamenti contactless.

Uno strumento moderno che, tra le altre cose, offre l’opportunità di inviare bonifici bancari direttamente da app mobile. Stiamo parlando di un software facile da padroneggiare anche da parte di chi non ha esperienza nel settore, il tutto grazie a un’interfaccia pulita ed essenziale.

Lato carta di credito, questa si presenta come facente parte del circuito Mastercard, con la possibilità di fruire di una linea di credito fino a 7 settimane (con Tan – Taeg al 21,00% – 23,14%).

In ottica sicurezza, Carta YOU offre la possibilità di fruire di diverse soluzioni che permettono una piena operatività senza alcun tipo di stress. Il chip EMV e il sistema Mastercard Secure Code, infatti, offrono adeguate garanzie.

La possibilità di abbinare la carta a un conto già esistente e la procedura di richiesta, rapida e semplice, hanno infine contribuito ulteriormente al successo travolgente di Carta YOU sul mercato italiano.

