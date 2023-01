Carta di Credito gratuita e senza conto corrente: ecco la migliore da attivare online

Chi è in cerca di una Carta di Credito gratuita e senza conto corrente può valutare diverse opzioni a propria disposizione che consentono l’accesso in tempi rapidi ad una carta di pagamento. Non tutte presentano le soluzioni disponibili sono realmente gratuite e possono presentare costi nascosti o limitazioni nell’utilizzo. Nella scelta della carta da richiedere è importante valutare, con attenzione, tutti gli elementi in gioco in modo da individuare l’opzione giusta su cui puntare.

Tra le migliori carte di credito gratuite e senza conto da attivare in questo momento c’è Carta YOU, proposta da Advanzia Bank, istituto specializzato nel credito a consumo che opera online per offrire vari servizi alla sua clientela. Questa Carta di Credito è una soluzione completamente gratuita, sia nel primo anno che negli anni successivi, e presenta vari servizi particolarmente interessanti per chi è alla ricerca di una carta di pagamento completa. I dettagli completi sono disponibili sul sito ufficiale da cui è possibile richiedere l’emissione della carta in appena 2 minuti.

Carta di Credito gratuita senza conto corrente: l’opzione giusta è Carta YOU?

Carta YOU è una carta semplice da usare e molto trasparente dal punto di vista delle sue caratteristiche. Si tratta di una Carta di Credito a saldo che utilizza il circuito Mastercard. Come anticipato, il canone è azzerato a tempo indeterminato (e non solo nel primo anno come accade per molte carte “gratuite”). Da notare, inoltre, che, a differenza della maggior parte delle carte di credito, con Carta YOU non sono previste commissioni su acquisti e prelievi al Bancomat.

Non è richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente ed è possibile sfruttare tutte le più moderne tecnologie di pagamento (Contactless, Mastercard SecureCode) per effettuare le proprie transizioni. Tra i vantaggi aggiuntivi proposti da Carta YOU troviamo la possibilità di beneficiare di credito gratuito fino a 7 settimane (rimandando quindi di 3 settimane aggiuntive il tempo per saldare le spese sostenute in un mese). C’è anche un’assicurazione viaggio gratuita riservata a tutti i titolari della carta.

Per la richiesta è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito ufficiale di Carta You.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.