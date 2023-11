Carta di credito gratuita: scopri la migliore opzione disponibile oggi

Richiedere una carta di credito senza dover sostenere spese fisse come canone o spese legate all’utilizzo, comprese le commissioni di pagamento e di prelievo, è possibile se opti per Carta YOU di Advanzia Bank.

È attualmente l’opzione ideale se stai davvero cercando uno strumento di pagamento senza canone. Non solo: con questa carta ti verranno addebitate nemmeno commissioni per pagamenti o prelievi.

Scegliendo Carta YOU avrai accesso a numerosi vantaggi aggiuntivi. Questa carta offre una polizza assicurativa di viaggio gratuita e la possibilità di pagare le spese a rate.

Per richiedere la carta basta seguire la semplice procedura online accessibile sul sito ufficiale cliccando sul bottone qui sotto.

Carta YOU: la carta di credito gratuita da non perdere oggi

Utilizzando Carta YOU potrai ottenere una carta di credito priva di qualsiasi costo, sia esso di emissione, pagamento o prelievo.

Ciò avviene senza alcun requisito, e non è necessario aprire un nuovo conto corrente per ottenere la carta, la quale ricordiamo opera sul circuito MasterCard, quindi utilizzabile in qualsiasi parte del mondo.

Con Carta YOU Card avrai accesso a tantissimi vantaggi aggiuntivi senza alcun costo. Questi vantaggi includono un’assicurazione di viaggio gratuita, la possibilità di suddividere le spese in rate, l’utilizzo di Google Pay e Apple Pay e la possibilità di aumentare il limite di spesa.

Quindi, non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e avviare la procedura di richiesta della carta: bastano soltanto 2 minuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.