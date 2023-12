Carta di Credito PAYBACK: ti premia ogni volta che acquisti!

Se cerchi una carta di credito che ti premia per le tue spese quotidiane, American Express Carta di Credito PAYBACK è sicuramente quella perfetta. Si tratta di una carta di credito gratuita, senza canone annuale, che ti consente di accumulare punti PAYBACK, il programma da cui prende il nome, ogni volta che effettui un acquisto. Con i punti accumulati puoi ottenere sconti e premi presso i partner del programma, tra cui figurano supermercati, benzinai, librerie e molto altro.

Carta di Credito PAYBACK: più acquisti più hai sconti

Con American Express Carta di Credito PAYBACK accumuli 1 punto ogni 2 euro spesi con la carta su tutti i tuoi acquisti, anche presso gli esercizi commerciali che non sono partner del programma. Acquistanto presso i partner PAYBACK, tuttavia, accumuli il doppio dei punti: una volta grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà, presenti sul retro della tua carta, e una volta grazie al pagamento con la carta. Così, puoi raggiungere più velocemente la soglia di punti necessaria per richiedere i tuoi premi preferiti.

Ovviamente non finisce qui. Trattandosi di una carta di credito, puoi pagare i tuoi acquisti con comodità, scegliendo se farlo con saldo o a rate, in base alle tue esigenze. Inoltre, hai a disposizione una linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro, che puoi utilizzare per i tuoi acquisti più importanti. Include anche una carta supplementare gratuita con cui puoi accumulare ulteriori punti.

American Express Carta di Credito PAYBACK include anche la protezione antifrode, in caso di uso illecito della carta da parte di terzi, e l’accesso ad American Express Experiences, il programma che ti permette di acquistare biglietti in prevendita ed in vendita promozionale per eventi esclusivi.

Per richiedere la carta di basta recarti nella pagina ufficiale, facendo clic su “Richiedi ora la Carta”. Completa la procedura per inviare la richiesta per ricevere la carta a casa in pochi giorni. Carta PAYBACK richiede un reddito minimo annuale lordo di 11.000€ e un conto corrente non associato a una carta prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.