Carta di credito per viaggiare: la soluzione a zero spese che conviene a tutti

L’estate è alle porte ed è il momento di mettersi in viaggio: soprattutto quando si viaggia all’estero è molto importante avere a disposizione una carta di credito per viaggiare in tranquillità e affrontare tutte le spese necessarie, accedendo a servizi che richiedono questo strumento di pagamento (come il noleggio di veicoli). Questo periodo, quindi, è quello giusto per richiedere una nuova carta di credito.

Tra le tante opzioni disponibili su mercato c’è Carta YOU di Advanzia Bank, la carta ideale per chi deve viaggiare. Si tratta di una carta di credito gratuita, richiedibile senza aprire un nuovo conto corrente. In aggiunta, questa carta include diversi servizi pensati per i viaggiatori come una polizza viaggi gratuita oltre che la possibilità di rateizzare le spese, in modo da non dover pagare in un’unica soluzione tutte le spese della vacanza.

Carta YOU è la carta di credito ideale per viaggiare in estate

Una rapida occhiata alle caratteristiche di Carta YOU chiarisce il motivo per cui questa è la carta di credito giusta da richiedere per viaggiare:

si tratta di una carta gratuita: il canone è zero e non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi

la carta non ha costi di emissione

non è necessario aprire un nuovo conto corrente per ottenere la Carta YOU

per i viaggiatori ci sono servizi dedicati: c’è una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese

la carta è utilizzabile anche per i pagamenti con Google Pay e Apple Pay

Richiedere Carta YOU è semplice: basta accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo e viene definito “su misura” del cliente. Nel corso del tempo, il plafond di Carta YOU aumenterà, garantendo maggiore margine di utilizzo al cliente che avrà dimostrato di saldare sempre in modo puntuale le spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.