Carta di Credito senza costi: ecco quella da scegliere oggi

Se siete alla ricerca di una Carta di Credito gratuita e senza costi, in questo momento, il mercato bancario ha un’opzione da cogliere al volo. Con Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere ad uno strumento di pagamento completo e realmente a zero spese. Questa carta, infatti, non ha costi fissi, legati al mantenimento, e non ha commissioni sull’utilizzo. In più, Carta YOU aggiunge una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale, inserire i dati e inoltrare la richiesta all’istituto che fornirà una risposta in tempi molto rapidi. Per tutti i dettagli, quindi, è disponibile il link qui di sotto.

Carta YOU: ecco la Carta di Credito senza costi da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito senza costi. Questa carta si caratterizza per:

canone zero , senza dover soddisfare alcun requisito

, senza dover soddisfare alcun requisito emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

zero commissioni su pagamenti e prelievi , anche all’estero

, anche all’estero polizza viaggi gratis

utilizzo del circuito Mastercard per tutte le operazioni (la carta è accettata in tutto il mondo)

per tutte le operazioni (la carta è accettata in tutto il mondo) possibilità di rateizzare le spese

Carta YOU può essere richiesta direttamente online, sfruttando la procedura guidata accessibile dal link qui di sotto.

Il plafond di Carta YOU viene stabilito dalla banca in base ai requisiti forniti dal cliente. In ogni caso, il plafond aumenta progressivamente nel tempo. Basta pagare sempre puntualmente le spese sostenute per beneficiare di un incremento automatico del fido disponibile. Il cliente, inoltre, può contattare l’assistenza per richiedere un ulteriore incremento del plafond.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.