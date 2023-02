Carta di Credito senza costi fissi e commissioni: ecco quale scegliere

Azzerare il costo della Carta di Credito è possibile, sia per quanto riguarda le spese fisse, come il canone mensile, che le commissioni. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario scegliere con precisione la carta giusta a cui affidarsi per poter gestire i pagamenti senza costi aggiuntivi.

In questo momento, l‘opzione giusta è rappresentata da Carta YOU, strumento di pagamento emesso da Advanzia Bank. Si tratta di una Carta di Credito Mastercard che permette di azzerare tutti i costi legati al possesso ed all’utilizzo di una carta di pagamento di questo tipo. A differenza della maggior parte degli istituti, Carta YOU non prevede costi e può, quindi, essere considerata come la scelta giusta per poter contare su di una carta di credito gratuita.

Carta YOU può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale, accessibile dal link qui di sotto.

Carta YOU: è la Carta di Credito gratuita su cui puntare oggi

Carta YOU ha tutti i requisiti giusti per essere considerata come il riferimento del settore delle Carte di Credito. Si tratta, infatti, di uno strumento di pagamento completamente gratuito. Con Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito Mastercard con:

canone annuo azzerato a tempo indeterminato

zero commissioni sui prelievi all’ATM

zero commissioni sui pagamenti in tutto il mondo

possibilità di pagamento differito fino a 7 settimane e senza interessi

assicurazione viaggio inclusa senza costi aggiuntivi

Con questo “identikit” è possibile definire Carta YOU come la scelta giusta per chi ha bisogno di una nuova Carta di Credito e intende azzerare i costi senza rinunce. Da notare, inoltre, che per richiedere la carta non è necessario aprire un nuovo conto corrente. Le spese effettuate con Carta YOU potranno essere saldate tramite bonifico. Per tutti i dettagli su Carta YOU e per richiederne l’emissione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.