Carta di Credito YOU: scopri come averla a Canone Zero per sempre

Vuoi una soluzione smart per gestire tutti i tuoi pagamenti, prelevare contanti e avere tante altre funzionalità incluse senza costi aggiuntivi? Richiedi la Carta di Credito YOU a questo link. Per te tutto questo e molto altro ancora è a Canone Zero per sempre. Ti servono solo due minuti per fare la richiesta e in pochissimi giorni ti arriva a casa con consegna gratuita.

Sono davvero tanti i vantaggi inclusi in questa MasterCard Gold. Cosa stai aspettando? Entra nel mondo offerto da Advanzia Bank che, per l’Italia, ha pensato a una soluzione completamente gratis da abbinare al tuo conto corrente già attivo per gestire pagamenti con linea di credito. Vediamo insieme cosa ha da offrire e perché è così vantaggiosa come soluzione.

Carta di Credito YOU: una soluzione, tanti vantaggi

Scegli Carta di Credito YOU. Grazie a questa Mastercard Gold ottieni tantissimi vantaggi in un’unica soluzione davvero comoda, pratica e per tutti i giorni. Da una parte hai tutta la solidità di Advanzia Bank e dall’altra l’appoggio diretto sul tuo conto. Quindi vuol dire che per averla non devi cambiare banca o conto corrente. Ma ora vediamo tutti i vantaggi inclusi in Carta YOU:

Senza commissioni annuali per sempre . Infatti hai la possibilità di accedere a tutti i suoi servizi a costo zero per sempre e in modo permanente, senza future sorprese come rimodulazioni o aumenti;

. Infatti hai la possibilità di accedere a tutti i suoi servizi a costo zero per sempre e in modo permanente, senza future sorprese come rimodulazioni o aumenti; Senza commissioni sul prelievo di denaro in contanti . Infatti non hai costi aggiuntivi quando prelevi denaro contante da più di un milione di sportelli automatici;

. Infatti non hai costi aggiuntivi quando prelevi denaro contante da più di un milione di sportelli automatici; Senza commissioni per acquisti all’estero . Infatti puoi decidere di acquistare in oltre 36 milioni di punti di accettazione di tutto il mondo senza dover pagare un centesimo in più rispetto al costo del tuo acquisto;

. Infatti puoi decidere di acquistare in oltre 36 milioni di punti di accettazione di tutto il mondo senza dover pagare un centesimo in più rispetto al costo del tuo acquisto; Assicurazione viaggio gratuita e completa . Infatti hai inclusa con la tua carta una copertura totale sulla tua assicurazione di viaggio;

. Infatti hai inclusa con la tua carta una copertura totale sulla tua assicurazione di viaggio; Credito gratuito fino a 7 settimane . Infatti puoi beneficiare di un pagamento differito a 7 settimane senza interessi suoi tuoi acquisti quando vuoi;

. Infatti puoi beneficiare di un pagamento differito a 7 settimane senza interessi suoi tuoi acquisti quando vuoi; Senza cambiare banca. Infatti Carta di Credito YOU utilizza il conto di cui sei già titolare.

