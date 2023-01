Carta di Credito zero spese senza cambiare banca? C'è Carta YOU

Spesso le banche non offrono una soluzione conveniente per la tua Carta di Credito. Canoni mensili elevati e pochi servizi inclusi sono all’ordine del giorno. Ecco perché molti utenti hanno scelto Carta YOU. Si tratta di un’alternativa molto più completa alle comuni carte di credito offerte dagli istituti.

Inoltre, non dovrai assolutamente cambiare banca. Infatti, la tua Carta YOU si collega direttamente al conto corrente che vuoi, senza problemi di compatibilità. Richiedila in soli 2 minuti e, una volta a casa tua, sarà subito pronta per i tuoi acquisti e molto altro ancora.

Infatti, questa soluzione di credito è particolarmente vantaggiosa. Per prima cosa è senza commissioni annuali per sempre. Dì addio a quelle promozioni “gratis il primo anno”, “senza canone se hai meno di tot anni” o “gratuita solo se spendi almeno tot al mese”.

Carta YOU è la Carta di Credito con la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni e a tutti i suoi servizi senza dover spendere un centesimo. In modo permanente il suo canone annuale è zero euro. Non avrai sorprese o rimodulazioni dell’ultimo minuto.

Carta di Credito alternativa? Affidati a Carta YOU

Smetti di adeguarti alle esigenze della Carta di Credito, ma scegli una soluzione che si adatti completamente ai tuoi bisogni. Con Carta YOU hai la possibilità di prelevare denaro contante senza commissioni da più di un milione di sportelli automatici.

Potrai acquistare senza costi aggiuntivi né commissioni anche all’estero in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Inoltre, se viaggi spesso, hai anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa che ti offre totale copertura.

Infine, se ti trovi in difficoltà in un determinato mese perché le spese sono state tante, non rinunciare ai tuoi acquisti. Con Carta YOU puoi aprire una linea di credito gratuita fino a 7 settimane posticipando il pagamento della tua carta di credito fino a 49 giorni.

Attiva subito la tua Carta YOU. Senza canone annuale per sempre, zero commissioni su prelievi e acquisti anche all’estero, pagamento differito fino a 7 settimane e tutti i vantaggi MasterCard SecureCode per te in soli 2 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.