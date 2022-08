Carta di pagamento e conto Tinaba: perché conviene?

Tinaba è un’app bancaria che comprende una carta di pagamento e un conto corrente. Con Tinaba è possibile investire anche in criptovalute.

Tinaba, grazie al partenariato con Banca Profilo, mette a disposizione degli utenti una carta di debito, con cui prelevare denaro dagli sportelli automatici e effettuare pagamenti sia online che nei negozi fisici.

Con una carta Tinaba non si pagano canoni annuali e si possono prelevare fino a 250 euro al giorno. Per ogni prelievo, si paga una commissione di 2 euro. Nei paesi extra UE, la commissione è di 4 euro.

Tinaba e la carta di pagamento: come funzionano

La registrazione a Tinaba è molto facile e veloce. Basta entrare in questa pagina e cliccare su “Registrati ora, è gratis”. È necessario tenere a portata di mano documenti e codice fiscale.

Oltre alla carta di pagamento, con Tinaba si possono effettuare pagamenti e trasferire denaro tramite l’app.

Per pagare, si può utilizzare un codice QR, con cui dividere, all’occorrenza, un importo tra più persone.

Invece, usando la funzione Family&Friends, si possono invitare parenti e amici per creare una specie di collezione digitale, tipo per andare in vacanza insieme o per ricevere regali.

Con il crowdfunding (raccolta fondi), una persona può ricevere donazioni condividendo semplicemente un link, anche nel caso in cui non sia cliente Tinaba.

È possibile inviare denaro ad altri clienti della banca, gratuitamente e istantaneamente.

Gli utenti possono optare per Tinaba Base o Tinaba Premium. Chi sceglie Tinaba Base, che è gratuito, otterrà una carta fisica e un conto corrente, mentre Tinaba Premium ha un costo annuale di 85 euro.

Con Tinaba Base sono previsti 24 prelevamenti gratuiti all’anno all’interno dell’UE, terminati i quali si pagherà una commissione di 2 euro per prelievo. Si possono trasferire fino a 5.000 euro.

Con Tinaba Premium, invece, i prelievi dentro l’UE sono gratuiti ed illimitati, così come è illimitato il crowdfunding. Inoltre si otterranno sconti da parte dei partner e sulle commissioni che riguardano i criptoinvestimenti.

