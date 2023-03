Carta Flowe, la carta green ricca di vantaggi: richiedila gratis

Esiste una carta green, che puoi essere richiesta gratuitamente. Non è la carta verde statunitense che permette di risiedere e lavorare in modo definitivo negli Stati Uniti, ma una carta di pagamento pensata per l’ambiente.

Con questa carta puoi compensare la CO2 che emetti con le tue spese. In che modo? A tempo debito. Innanzitutto, il nome della card: Flowe.

Si tratta di una normale MasterCard contactless, rivestita esternamente del legno proveniente da foreste che sono gestite responsabilmente.

Come puoi riceverla gratuitamente? Basta andare alla pagina ufficiale di Flowe e inserire durante la fase di registrazione il codice promo FLOWECARD.

In questo modo accederai a “Freshback”, un’iniziativa che consente di piantare un albero ogni volta che effettuerai cento acquisti con la tua carta di legno.

Flowe, la carta green che ti consente di piantare alberi

Flowe è la soluzione ideale se stai cercando un modo intelligente e sostenibile per gestire il tuo denaro.

Si tratta di un conto 100% digitale, ricco di funzionalità e innovativo, che ti consente di gestire le tue finanze in tutta tranquillità.

L’hub principale è l’app gratuita (disponibile per Android e iOS), dove è possibile gestire facilmente tutto ciò che concerne il conto e la carta, compresa la gestione delle spese, la condivisione e i piani di risparmio personalizzati.

Flowe Card è una carta di debito realizzata in legno che opera sul circuito MasterCard e che proviene da foreste gestite con responsabilità.

Stiamo parlando di uno strumento di pagamento molto diverso dalle carte di plastica abituali. Inoltre, ogni volta che un utente sottoscrive la carta, Flowe pianta per lui un nuovo albero.

Per ogni 100 pagamenti effettuati con la tua Flowe Card, la fintech si impegna a piantare un albero in Guatemala.

In questo modo, non soltanto contribuisci a un’importante opera di riforestazione, ma offri anche una fonte di sostentamento economico e alimentare per la comunità locale che riceve la donazione.

La promo è valida fino al 30 giugno 2023. Aprendo il conto Flowe riceverai gratuitamente la carta in legno.

