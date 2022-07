Carta HYPE: la soluzione perfetta per gestire le spese quotidiane

Con la diffusione dei pagamenti digitali, poter contare su una carta di debito e annesso conto online è un vantaggio notevole. Questi strumenti infatti, molto spesso, abbinano i vantaggi di un classico conto corrente a tutta la praticità e immediatezza di una carta.

In questo contesto, l’offerta non manca di certo: esistono decine e decine di servizi interessanti, ma quanti di essi sono veramente convenienti?

Limitazioni e costi nascosti, molto spesso, sono un forte limite per molte piattaforme. Alcuni servizi hanno funzionalità limitate e permettono di sfruttare solo una parte delle potenzialità di questa tecnologia.

In questo contesto, un servizio come HYPE rappresenta tutta l’innovazione del settore, proponendo una carta che è, già da diversi anni, famosa in tutto il mondo.

La carta HYPE, grazie alla sua app, è uno strumento ideale per la gestione delle spese giornaliere

Se utilizzare HYPE è semplice e non include costi nascosti o altre condizioni alquanto sconvenienti, l’app integrata si rivela uno strumento ingegnoso per gestire le spese quotidiane.

In tal senso, spicca il sistema Radar. Esso permette, tramite la già citata app mobile, di avere una costante panoramica delle proprie finanze.

Qualunque tipo di attività che coinvolge il conto infatti, viene rappresentato su un report, per una facile consultazione. Altra funzione interessante è quella collegata al salvadanaio virtuale, un modo per risparmiare soldi gradualmente e in maniera indolore.

Sempre il software disponibile per smartphone, consente di effettuare investimenti a partire da un euro, così come permette di richiedere prestiti. I finanziamenti, resi disponibili da una piattaforma solida come Sella Personal Credit, possono spaziare dai 2.000 ai 25.000 euro.

Infine, grazie alla collaborazione con illimity, è possibile anche accedere a conti deposito: insomma, stiamo parlando di una carta che permette una gestione diversificata delle proprie finanze.

Come se non bastasse, è possibile richiedere HYPE gratis. Dopo la registrazione (che richiede pochi istanti) l’app è già pienamente attiva e l’utente può già fruire pienamente di una carta virtuale.

