Carta Nexi di Tinaba è fantastica: ecco perché

Tinaba è robo advisor, ossia un servizio di consulenza sugli investimenti che permette agli investitori di regolare il proprio profilo di rischio e ai consulenti di investire i loro soldi in base al rapporto rendimento/rischio scelto.

L’app di Tinaba è stata sviluppata per i dispositivi Android e iOS con lo scopo di sfruttare il potenziale di Internet e rendere molto più semplice il pagamento di beni e servizi tramite la carta Nexi associata al conto corrente.

Nata nel 2015 dall’intuizione del Gruppo Sator e Banca Profilo, il suo intento insomma è quello di far circolare denaro in modo facile e veloce.

Carta Nexi di Tinaba all’insegna della convenienza

Con carta Nexi, Tinaba ha voluto riunire in un’unica soluzione un conto corrente di Banca Profilo e una carta prepagata.

Non ha costi fissi (nessuna commissione sul conto e sulla carta) e consente di partecipare immediatamente ai fondi di investimento gestiti da Banca Profilo (ma è richiesto un importo minimo).

Oltre alle transazioni tradizionali (bonifici, bollette, ricariche, ecc.), è possibile condividere casse con altri utenti in modo da raccogliere denaro per obiettivi comuni (ad esempio viaggi di gruppo, collette) o scambiare importi.

Con la prepagata è possibile prelevare gratuitamente denaro per 24 volte all’anno presso qualsiasi sportello automatico. Poi, a partire dal 25° prelievo, viene addebitata una commissione di 2 euro.

Effettuando adesso la registrazione, si può ottenere il 10% di cashback. Inoltre, gli utenti possono anche tenere il loro denaro in un salvadanaio digitale o investirlo in strumenti finanziari come fondi comuni, ETF, ETN ed ETC.

Devono semplicemente scegliere la classe di rischio più adatta alla loro situazione e l’app, attraverso il suo team di consulenti finanziari di Banca Profilo, gestirà sempre i loro investimenti in base all’andamento del mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.