Carta Oro American Express: 200 € di sconto attivandola online

American Express è uno dei marchi più riconosciuti a livello mondiale, noto per offrire prestigiose carte di credito e servizi personalizzati ai propri clienti.

Con la promozione attuale, attivando online Carta Oro American Express fino al 6 giugno 2023, si otterranno 200 euro di sconto sugli acquisti effettuati con carta spendendo almeno 10.000 euro nei primi 12 mesi.

La carta permette di ottenere anche uno sconto annuale di €50 per gli acquisti effettuati su Vivaticket, offrendo così la possibilità di partecipare agli eventi ad un prezzo ridotto.

Carta Oro include tra i suoi numerosi vantaggi l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, che permette di accedere ad oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo. Oltre all’iscrizione gratuita al “livello standard”, American Express offre due ingressi gratuiti ogni anno, entrambi per il titolare della carta un tuo accompagnatore.

Soggiornando presso una struttura partecipante al programma The Hotel Collection e prenotando tramite la sezione viaggi del sito americanexpress.it, si potranno ottenere fino a 100 US$ di credito da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel come spa, ristorante, bar e si potrà anche richiedere un upgrade gratuito della camera al check-in in base alla disponibilità.

Inoltre, Carta Oro include nella quota annuale un pacchetto assicurativo contro gli imprevisti e gli infortuni di viaggio. Grazie World Travel Assist si avrà infatti una copertura fino a 3.000€ per le spese mediche e legali di assistenza all’estero.

La carta offre infine accesso al Club Membership Rewards: il programma di American Express che permette di accumulare punti con gli acquisti effettuati con la carta, che si potranno poi utilizzare per acquistare nuovi prodotti o servizi.

