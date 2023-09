Carta Oro American Express: 200€ di sconto spendendo 10.000€ in 12 mesi

Carta Oro American Express è una carta di credito che offre accesso ad una serie di vantaggi e, con la promozione in corso, permette anche di ottenere uno sconto di 200 euro sugli a acquisti effettuati, a fronte di una spesa di 10.000 euro nei primi 12 mesi. Questa promozione è valida solo online, dal 7 settembre al 5 ottobre 2023.

La Carta di Credito Oro American Express offre una quota annuale gratuita per il primo anno e una quota di 20 euro al mese a partire dal secondo anno. Una caratteristica di questa carta è flessibilità di pagamento: è infatti possibile scegliere se pagare a saldo o a rate con un TAN/TAEG del 14%/24,19%.

La linea di credito iniziale è personalizzata, fino a un massimo di 15.000 euro. Inoltre, i titolari possono accumulare punti Membership Rewards, guadagnando 1 punto per ogni euro speso.

La carta offre una serie di vantaggi, tra cui sconti su eventi, voucher per viaggi e l’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo tramite Priority Pass. Questi vantaggi possono contribuire a rendere l’esperienza dei titolari più piacevole e conveniente.

Oltre ai vantaggi principali, la Carta di Credito Oro American Express offre una copertura fino a €3.000 per spese mediche quando si è all’estero, un credito fino a $100 e un upgrade gratuito della camera in hotel selezionati, sconti sui noleggi auto con partner come Hertz e Avis, e l’accesso a sconti e offerte durante tutto l’anno tramite Amex Offers.

Questa carta offre anche protezione antifrode e protezione d’acquisto. Il servizio clienti è disponibile 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno.

Per richiedere la Carta di Credito Oro American Express, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere maggiorenni, avere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA, essere residenti in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano, e avere un reddito annuale lordo di almeno €25.000.

Per conoscere l’offerta compleata di American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.