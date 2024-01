Carta Oro American Express: 250€ di Sconto in estratto conto a fronte di una spesa di 3000€ in 3 mesi

Carta Oro American Express è una scelta perfetta per chi cerca una soluzione di pagamento flessibile, sicura e ricca di vantaggi.

Con l’offerta promozionale in corso, questa carta di credito offre anche la possibilità di ottenere uno sconto di 250€ in estratto conto spendendo 3000€ nei primi 3 mesi di utilizzo della carta. L’offerta è valida fino al 22 febbraio 2024 ed esclusivamente per i clienti che attiveranno la carta online.

Caratteristiche Principali della Carta

Quota annuale: Carta Oro prevede quota gratuita per il primo anno e successivamente €20 al mese.

Flessibilità di pagamento: La carta offre opzione di pagamento a saldo o con rateizzazione con un TAN del 14% e un TAEG del 24,19%.

Linea di credito personalizzata: Fino a €15.000, adattandosi alle tue esigenze finanziarie.

Club Membership Rewards: La carta permette di accumulare 1 punto per ogni euro speso, convertibile poi in premi e sconti.

Vivaticket: Tra i vantaggi offerti da American Express è incluso uno sconto annuale di €50 per eventi su Vivaticket.

Voucher Viaggi: €50 all’anno per prenotazioni di voli, hotel e noleggi aut, valido per acquisti tramite il sito americanexpress.it/viaggi.

Priority Pass: Due ingressi gratuiti annuali in oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Protezione: In caso di utilizzo illecito della carta, American Express offre immediata assistenza e sostituzione. È inclusa anche una protezione sugli acquisti che t utela per 90 giorni e fino a €2.600 in caso di furto o danneggiamento dei beni acquistati.

È Servizio Clienti: Il servizio clienti di American Express è disponibile 24/7.

Facilità di accesso e requisiti

Carta di Credito Oro American Express si può richiedere direttamente online fornendo le informazioni bancarie e un documento di identità valido. È necessario essere maggiorenni con un conto corrente nel circuito SEPA, avere residenza o indirizzo di corrispondenza in Italia e un reddito annuale lordo minimo di €25.000.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Oro American Express clicca qui.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.