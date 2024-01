Carta Oro American Express: 250€ di sconto in estratto conto spendendo 3000€ in 3 mesi

Carta Oro American Express è una carta di credito che combina flessibilità, vantaggi esclusivi e sicurezza.

Con la promozione in corso, per chi attiva la carta online entro il 27 febbraio 2024, Carta Oro offre anche €250 di sconto in estratto conto a fronte di una spesa di €3.000 nei primi 3 mesi.

Promozioni speciale e costi

• Sconto iniziale: La promozione attuale include €250 di sconto sugli acquisti effettuati, spendendo €3.000 nei primi tre mesi.

• Quota annuale gratuita per 12 mesi: La quota è gratuita per il primo anno, successivamente diventa di €20 al mese.

Altri vantaggi

Flessibilità di pagamento: La carta offre la possibilità di scegliere tra pagamento a saldo o a rate, con un TAN/TAEG del 14%/24,19%.

Linea di credito personalizzata: Fino a €15.000, in base alle esigenze individuali.

Club Membership Rewards: La carta permette di accumulare 1 punto per ogni euro speso, utilizzabile per ottenere sconti o promozioni.

Offerte esclusive: Sconti annuali per eventi, viaggi, e accessi a VIP Lounge in aeroporti.

World Travel Assist: Copertura fino a €3.000 per spese mediche all’estero.

The Hotel Collection: Benefici come crediti fino a $100 e upgrade di camera in strutture aderenti.

Noleggio auto: Sconti con partner selezionati come Hertz e Avis.

Sicurezza e assistenza Carta Oro American Express include nel pacchetto protezione antifrode e d’acquisto, oltre a un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Requisiti e procedura di richiesta

Per richiedere la Carta di Credito Oro American Express, è necessario avere almeno 18 anni, possedere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA e avere residenza o indirizzo di corrispondenza in Italia. Il reddito annuale lordo minimo per poter richiedere la carta è di 25.000 euro.

La richiesta può essere completata online, avendo a disposizione informazioni bancarie, documento di identità valido e codice fiscale.

Per richiedere online Carta Oro America Express clicca qui.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.