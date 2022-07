Carta Oro American Express: 250€ di sconto sugli acquisti

Le carte di credito offrono enormi comodità per chi effettua spesso degli acquisti online e non solo. Per valutare un servizio di questo tipo è necessario considerare affidabilità e costi.

Non mancano però alcune attenzioni per “coccolare” il cliente e farlo sentire speciale. Nel contesto di uno dei prodotti più apprezzati del settore, ovvero l’esclusiva Carta Oro American Express, sono tanti i vantaggi che possono attivare l’attenzione.

Stiamo parlando di un marchio noto in tutto il mondo, che non ha eguali nel contesto di carte di credito e servizi simili.

In tale contesto, la Carta Oro offre svariati vantaggi come:

nessun limite di spesa prefissato ;

; risparmio mensile, grazie ad Amex Offers ;

; biglietti 2×1 per i migliori eventi di cinema, teatro e non solo;

per i migliori eventi di cinema, teatro e non solo; voucher omaggio ogni anno da spendere durante i viaggi.

A questi vantaggi però, American Express ha voluto aggiungerne uno ancora più interessante.

250 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta Oro American Express: ecco come ottenerli

Richiedendo una nuova Carta Oro American Express è possibile ottenere 250 euro di sconto sugli acquisti.

Questo bonus è sbloccabile spendendo almeno 4.000 euro con la carta nei primi 6 mesi dal momento dell’emissione. Una volta che i requisiti sono soddisfatti, sarà possibile spendere il buono sconto per i propri acquisti.

Altri vantaggi legati alla carta in questione sono il Priority Pass per i viaggi in aereo (in oltre 1.200 VIP Lounge nel mondo), condizioni favorevoli per il noleggio auto nonché una formula assicurativa per viaggiare in totale serenità (con una copertura di 3.000 euro per spese mediche, legali e di assistenza).

Risulta inoltre importante ricordare come il primo anno dall’emissione della carta non vi è alcun tipo di canone da sostenere. Dal secondo anno invece, questo ammonta a 14 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.