Carta Oro American Express: attivala subito per te 250€ di bonus

Non perdere l’occasione offerta da American Express: i nuovi titolari della Carta Oro ora possono beneficiare di uno sconto di 250€, semplicemente utilizzando la carta per acquisti del valore di 3.000€ nei tre mesi successivi all’attivazione. Questa offerta speciale è accessibile solo tramite attivazione online fino al 22 febbraio.

La Carta Oro American Express non è una semplice carta, ma un vero e proprio pass per una serie di vantaggi, partendo dall’esenzione dal canone il primo anno fino alla possibilità di scegliere i pagamenti dilazionati. Tra i benefici, troverai l’accesso gratuito al programma Priority Pass, che porta le tue esperienze di viaggio a un nuovo livello di comfort. Per richiedere la Carta Oro bisogna essere maggiorenni, avere un conto corrente in baca (non valgono le prepagate), avere la residenza in Italia e un reddito annuo lordo minimo di 25.000 €.

Come approfittare della promozione Carta Oro

Per usufrire di questa straordinaria opportunità, fai richiesta per l’attivazione della carta visitando il sito di American Express e cliccando su “Richiedila Ora”. Seguirà un processo di registrazione molto semplice, nel quale dovrai fornire alcuni dati e caricare il documento di identità. Una volta confermata la domanda, ti arriverà la carta a casa in 10-14 giorni lavorativi.

Dopo aver ricevuto la carta, ti basterà raggiungere una spesa complessiva di 3.000€ nei primi 90 giorni per vederti accreditare uno sconto di 250€ sul tuo primo estratto conto.

Con queste caratteristiche la Carta Oro American Express rappresenta la scelta ideale se sei in cerca di flessibilità per i tuoi pagamenti, se vuoi ottenere vantaggi esclusivi e beneficiare della sicurezza garantita da American Express. Ricorda, l’offerta è valida fino al 22 febbraio, quindi visita il sito ufficiale oggi stesso e richiedi la tua Carta Oro.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.