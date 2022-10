Carta Oro American Express: come ottenere 200€ di sconto sugli acquisti

Quando si nominano le carte di credito, American Express è uno dei primi nomi che vengono in mente. Stiamo infatti parlando di un’azienda che è un pilastro fondamentale del settore.

Gli strumenti di pagamento offerti da questo brand sono noti, oltre che per le condizioni favorevoli, anche per i tanti vantaggi esclusivi che vengono offerti ai suoi clienti.

In questo senso, l’attuale promozione è considerata molto allettante per chi richiede una Carta Oro American Express online. Si parla infatti di ben 200 euro di sconto sugli acquisti effettuati con la carta, spendendo 2.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

Di fatto, per chi utilizza la carta di credito in maniera regolare, può trattarsi di un vantaggio a dir poco conveniente.

Non solo sconti: ecco cosa Carta Oro American Express può offrire ai suoi clienti

Come appare ovvio, i vantaggi legati a questa carta non si limitano a uno sconto di questo tipo.

Carta Oro American Express, per esempio, offre una serie di sconti e condizioni favorevoli per chi si trova spesso a viaggiare.

Si parla, tra le altre cose, del Priority Pass, valido in oltre 1.200 VIP lounge sparsi in tutto il mondo. Gli sconti sul noleggio auto, sono un ulteriore vantaggio legato a viaggi e vacanze. Anche la presenza di un’assicurazione apposita, che copre spese mediche e legali in qualunque parte del mondo, risulta un pregio ulteriore per questa carta.

Chi non viaggia spesso, può ottenere offerte esclusive, con biglietti 2×1, nel contesto di spettacoli teatrali e cinema. Per chi ama utilizzare la propria carta in ottica shopping, infine, vi sono le interessanti Amex Offers. Si tratta di una serie di sconti esclusivi riservati per i clienti American Express.

E i costi? Carta Oro American Express è gratuita per i primi 12 mesi mentre, a partire dal secondo anno, la stessa ha un canone annuale pari a 14 euro al mese.

