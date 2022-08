Carta Oro American Express: come ottenerla a zero canone

Le carte di credito sono ormai una realtà consolidata, con decine e decine di proposte disponibili sul mercato.

Poche però possono eguagliare la solidità e il prestigio di un colosso come American Express. Stiamo parlando di un’azienda fondata nell’ormai remoto 1850 a Buffalo e che, di fatto, è un pezzo di storia della finanza mondiale.

Con un fatturato di 43,66 miliardi di dollari nel 2021, di fatto, si tratta di uno dei brand più famosi e conosciuti al mondo. Le diverse carte proposte, si presentano come adatte a diverse tipologie di utente e offrono servizi specifici molto apprezzati.

Tra le tante, Carta Oro American Express è senza ombra di dubbio una delle più popolari. Questo successo è stato recentemente aumentato da una proposta quantomeno interessante: spendendo 12.000 euro nel corso di 12 mesi utilizzando la carta, è possibile ottenere la stessa a canone zero.

La Carta Oro American Express è uno strumento di pagamento raffinato

Al di là delle semplici transazioni finanziarie, la Cara Oro American Express offre anche delle proposte particolari, molto apprezzate dall’utenza.

Le offerte esclusive con biglietti 2×1 nel contesto di eventi cinematografici e teatrali, per esempio, rientra in questa categoria. Alla stessa si aggiunge il voucher omaggio annuale da spendere durante le vacanze.

Sempre in ottica viaggi, il Priority Pass è la soluzione ideale per chi vola spesso. Questo è valido in oltre 1.200 VIP lounge al mondo e può essere abbinato a condizioni vantaggiose per quanto concerne il noleggio auto e a una copertura assicurativa per i viaggi.

La stessa include una copertura di 3.000 euro per spese mediche, legali o di assistenza, in qualunque zona del mondo. Una serie di vantaggi che, ovviamente, si sposano alla perfezione con una carta duttile, che offre ampio margine di manovra anche quando si parla dei classici pagamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.