Carta Oro American Express: ecco perché è la scelta ideale a marzo

American Express è un’istituzione nel mondo delle carte di credito. Carta Oro rappresenta il non plus ultra e diventerà a breve la scelta ideale a marzo.

Parlare di American Express è fare riferimento a una società che è nata più di un secolo e mezzo fa, esattamente nel 1850.

Nonostante la sua veneranda età, è stata in grado sempre di stare al passo coi tempi con un’innovazione studiata nei minimi particolari, mantenendo intatta la sua leadership nel mondo degli strumenti di pagamento.

Scegliere Carta Oro American Express significa affidarsi a un sistema di pagamento sicuro, di qualità e con tanti servizi che offrono enormi vantaggi.

La cura dei propri clienti è una delle mission del brand, e l’attuale promozione ne è la riprova.

Il riferimento è alla possibilità di ottenere 1.000 euro di sconto se il cliente spende fino a 15.000 euro nei primi 6 mesi a partire dalla data di emissione della carta.

Fino a 1.000 euro di sconto con Carta Oro: ecco perché è la scelta ideale a marzo

Con Carta Oro American Express si può gestire il flusso di denaro anche in un contesto aziendale, con cui l’imprenditore ha tempo fino a 51 giorni per pagare tutti gli acquisti, avvalendosi di un efficacissimo sistema di protezione antifrode.

Sempre nell’ambito della sicurezza, in caso di furto o smarrimento, Carta Oro è una delle migliori soluzioni possibili.

In questo caso, American Express fornisce al cliente una carta sostitutiva senza richiedere costi aggiuntivi. La sicurezza aumenta ancora di più con il sistema SafeKey4.

Tra gli altri vantaggi troviamo l’iscrizione gratuita a Priority Pass e gli 80 euro di voucher da usare durante i viaggi di lavoro.

Questa scelta è, inoltre, consigliabile perché il primo anno non si paga il canone. Per maggiori informazioni in merito, basta cliccare sul link qui sotto:

Alla fine dell’anno gratuito, il canone che si andrà a pagare ogni mese ammonta a 14,50 euro. Quanto detto fa di questa carta la scelta ideale a marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.