Carta Oro American Express, il nuovo che avanza con 400 euro di sconto

Non solo la Carta Oro American Express in metallo è esteticamente piacevole, ma vanta anche una miriade di vantaggi esclusivi per tutti i titolari di carta.

La quota del primo anno è totalmente gratuita. Successivamente, viene applicato un canone mensile di 20 euro.

Puoi scegliere di saldare quanto dovuto per intero o tramite rate mensili, che rappresenta una notevole flessibilità di pagamento.

Riceverai una linea di credito personalizzata a partire da un massimo di 15.000 euro. Il TAN/TAEG è fissato al 14%/24,19%.

Carta Oro American Express in metallo: ecco tutti i vantaggi

Carta Oro offre una serie di vantaggi. I titolari della carta possono usufruire di uno sconto di 50 euro su Vivaticket per partecipare a un ampio elenco di eventi o pianificare il proprio viaggio con un buono per voli, hotel e noleggio auto.

Inoltre, hanno diritto a due ingressi gratuiti alle lounge VIP all’anno, con accesso a oltre 1.200 lounge in tutto il mondo.

In caso di emergenze mediche all’estero, World Travel Assist fornisce una copertura fino a 3.000 euro.

Inoltre, le offerte Amex prevedono sconti tutto l’anno e accesso al Club Membership Rewards, il quale assegna un punto per ogni euro speso sulla carta che può essere successivamente riscattato per fantastici premi.

Richiedendo la Carta Oro American Express, i nuovi clienti possono godere del privilegio di possedere un’esclusiva carta in metallo, insieme ad un generoso sconto di 400 euro sugli acquisti effettuati, a condizione che spendano almeno 8.000 euro nei primi dodici mesi dal rilascio.

Lo sconto verrà applicato nell’estratto conto bancario successivo. Bisogna soltanto affrettarsi e approfittare di questa promozione prima che scada a maggio.

Per richiedere la carta, accedere al link qui sotto avendo a portata di mano i propri dati bancari, inclusi IBAN, nome della banca e anno di apertura del conto.

Il documento di identità dovrà essere valido (passaporto, carta d’identità o patente di guida). Inoltre è necessario il codice fiscale o la tessera sanitaria.

I requisiti specifici per la richiesta sono la maggiore età, possedere un conto corrente bancario o postale all’interno del circuito SEPA, risiedere in Italia e possedere un reddito annuo lordo non inferiore a 25.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.