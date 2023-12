Carta Oro American Express: ottieni 200€ di sconto spendendo 2.000€

Carta Oro American Express è un carta di credito che offre vantaggi esclusivi per liberi professionisti e piccole attività. Con una promozione attiva dal 24 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, questa carta permette ai nuovi titolari di ottenere €200 di sconto spendendo €2.000 nei primi tre mesi.

Carta Oro American Express offre flessibilità nei pagamenti, con la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate, e una linea di credito iniziale personalizzabile fino a €15.000. La quota annuale è gratuita il primo anno e diventa di €20 al mese dal secondo.

Grazie al se Club Membership Rewards i titolari della carta accumulano punti per ogni euro speso, con la possibilità di convertirli in premi o ottenere sconti. Altri vantaggi includono un voucher di 50€ ogni anno per prenotare voli, hotel e noleggio auto sul sito di americanexpress.it/viaggi e uno sconto annuale di 50€ su Vivaticket. Inoltre, grazie ad American Express Experiences si riceveranno anche aggiornamenti in merito alla possibilità di acquistare biglietti in prevendita ed in vendita promozionale.

Sono inclusi nel pacchetto di Carta Oro American Express anche due ingressi gratuiti alle VIP Lounge Priority Pass (entrambi per il titolare della carta e per un accompagnatore), copertura per spese mediche all’estero tramite World Travel Assist, vantaggi speciali presso hotel selezionati, sconti su noleggio auto e offerte esclusive con Amex Offers.

La sicurezza dei pagamenti è garantita con protezione antifrode, protezione d’acquisto ed è inclusa le predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della stessa. Inoltre il servizio clienti è disponibile 24/7.

La richiesta della carta si può effettuare online, fornendo le proprie informazioni bancarie, un documento di identità valido, codice fiscale. Per richiedere Carta Oro American Express è necessario un reddito annuale lordo minimo di 25.000 euro.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Oro American Express clicca qui.

