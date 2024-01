Carta Oro American Express: più acquisti più risparmi

Ti piacerebbe avere una nuova carta con quota annuale pari a zero? American Express ha pensato ad una soluzione per permettere agli utenti di risparmiare sui costi di mantenimento della carta: Carta Oro di American Express rappresenta la scelta più giusta per tantissimi utenti che come te vogliono risparmiare. Scegliendo questa carta, infatti, non devi sostenere alcun costo per il primo anno!

I vantaggi American Express non terminano di certo qui: per ringraziare i clienti che decidono di affidarsi a questo servizio ricevi 250 euro di sconto sui tuoi acquisti con carta spendendo 3000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione.

Oltre alla quota gratuita per il primo anno, puoi rateizzare le tue spese e sfruttare una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. in più ogni anno hai a disposizione voucher da 50 euro per Vivaticket; un voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge e possibilità di accumulare punti per il programma Club Membership Rewards. Che aspetti?

Carta Oro American Express: la soluzione a portata di app

Grazie all’apposita app gestire la tua carta non è mai stato cosi semplice. Tramite app puoi infatti:

Tenere sotto controllo ogni spesa in tempo reale

Rimanere aggiornato sulle transazioni: consultare l’estratto conto e scaricalo in pdf

Visualizzare i punti accumulati

Invitare un amico

Con carta Oro hai anche una protezione in caso di uso illecito della carta da parte di terzi, predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento. Con American Express, dunque, la sicurezza è sempre a portata di mano!

Non perdere altro tempo! Per richiedere la tua carta Oro devi solamente tenere a portata di mano informazioni bancarie, documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.