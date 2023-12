Carta Oro American Express: promozioni e vantaggi esclusivi

Carta Oro American Express è una soluzione finanziaria sofisticata e versatile, particolarmente adatta per coloro che cercano un prodotto di credito con una vasta gamma di servizi e vantaggi esclusivi.

Con la promozione in corso, valida solo online fino al 16 gennaio 2024, è possibile ottenere €200 di sconto sugli acquisti effettuati con Carta spendendo €2.000 nei primi 3 mesi. Il canone della carta è gratuito per il primo anno e successivamente è di 20 euro al mese.

Vantaggi offerti da Carta Oro



Accesso ai VIP Lounge: La Carta Oro offre iscrizione gratuita al Programma Priority Pass per accedere a oltre 1.200 VIP lounge aeroportuali. Oltre all’iscrizione gratuita al “livello standard”, American Express offre due ingressi gratuiti ogni anno, entrambi per il titolare della carta e un accompagnatore.

The Hotel Collection: Soggiornando presso una struttura partecipante al programma The Hotel Collection e prenotando tramite il sito americanexpress.it/viaggi, Carta Oro offre un credito fino a US$ 100 da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel come spa, ristorante o bar, oltre ad un upgrade gratuito della camera al check-in in base alla disponibilità.

Club Membership Rewards: I titolari di Carta Oro accumulano punti per ogni euro speso, con la possibilità di convertirli in premi o ottenere sconti.

Vivaticket: Carta Oro offre uno sconto annuale di 50€ su Vivaticket. Inoltre, grazie ad American Express Experiences si riceveranno anche aggiornamenti in merito alla possibilità di acquistare biglietti in prevendita ed in vendita promozionale.

Requisiti e procedura di richiesta

Per richiedere la Carta Oro, è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia, titolari di un conto corrente bancario o postale e avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro​. La domanda si effettua online fornendo un documento di identità valido e il codice fiscale​

Per conoscere l’offerta conpleta di Carta Oro American Express clicca qui.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.