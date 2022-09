Carta Oro American Express: quota gratuita il primo anno e 200€ di sconto

Quando si parla di carte di credito, American Express è il primo nome che viene in mente.

Stiamo infatti parlando di un vero e proprio colosso del settore che, da moltissimi anni rappresenta il punto di riferimento per un numero enorme di clienti in tutto il mondo. In questo contesto, la Carta Oro è uno degli strumenti più apprezzati a livello globale.

Questo strumento di pagamento, fa delle condizioni vantaggiose e della sua flessibilità i principali punti di forza.

Per chi è interessato a Carta Oro poi, i nuovi clienti hanno a disposizione una doppia promozione che rende questo servizio ancora più appetibile.

Si parla infatti di quota gratuita per il primo anno e di 200 euro di sconto sugli acquisti effettuati con la carta.

Con Carta Oro American Express canone gratis per il primo anno

Chiunque faccia richiesta di una Carta Oro American Express dal 16 al 13 ottobre 2022, in caso di spesa per almeno 2.000 euro entro 90 giorni dall’emissione della carta, può ottenere lo storno di 200 euro nel primo estratto conto utile.

L’altra promozione consente a chi richiede la carta di poter usufruire dell’assenza di canone per il primo anno (dal secondo anno invece, il servizio costerà 14 euro al mese).

Si tratta di vantaggi concreti, che vanno ad aggiungersi ai tanti altri proposti da American Express per le sue carte.

Va infatti considerata la protezione sugli acquisti, ideale per chi ama lo shopping. Questa offre copertura valida per 90 giorni sugli acquisti e per un massimale di valore fino a 2.600 euro.

Ogni anno poi, Carta Oro offre un voucher in omaggio da 50 euro utilizzabile per le offerte di American Express nel contesto delle vacanze.

Per chi invece vola spesso in aereo, l’accesso al programma Priority Pass risulta un interessante plus. Questo permette di accedere a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali sparse in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.