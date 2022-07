Carta Oro American Express ti regala 250€ di sconto sugli acquisti

Quando si pensa alle carte di credito, uno dei primi nomi che vengono in mente è American Express.

Si tratta di un marchio storico del settore, visto che ha cominciato la sua storia nell’ormai remoto 1850. Le carte di credito proposte da questa multinazionale sono ben note, soprattutto in virtù delle condizioni esclusive che offrono ai clienti con tante funzioni e vantaggi che le rendono esclusive e ben distinguibili.

Non per niente Carta Oro American Express rappresenta una delle carte più conosciute e ambite a livello globale. Tra i tanti vantaggi legati alla stessa, spicca una nuova iniziativa che sta attirando l’attenzione di molti clienti.

Si parla infatti di uno sconto di 250 euro sugli acquisti per i possessori della carta che, entro 6 mesi dall’emissione, spendono almeno 4.000 euro utilizzando la stessa.

Limitare Carta Oro a un semplice sconto però, è davvero riduttivo visto tutto quello che ha da offrire.

Con Carta Oro American Express una serie di vantaggi esclusivi

Oltre a non aver alcun tipo di limite prefissato, Carta Oro American Express offre l’opportunità di ottenere prezzi vantaggiosi sugli acquisti grazie ad Amex Offers. Per chi ama gli spettacoli teatrali, il cinema o eventi live, le offerte esclusive per quanto riguarda i biglietti 2×1 sono un altro pregio di tale carta.

Carta Oro però, da il meglio di sé quando si parla di viaggi e vacanze. In tal senso, le condizioni favorevoli per il noleggio auto, abbinati a un’assicurazione vacanze (con copertura fino a 3.000 euro) rappresentano servizi a dir poco interessanti.

In ottica voli aerei, va considerato anche il Priority Pass incluso: questo prevede l’accesso ad oltre 1.200 VIP Lounge sparsi in tutto il mondo. A completare questo aspetto, un voucher annuale offre uno sconto per quanto riguarda le strutture ricettive.

Quanto costa Carta Oro American Express? Il primo anno, questa viene proposta a canone zero, mentre dal secondo il suo costo è di 14 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.