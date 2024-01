Carta Oro American Express: risparmia 200€ sugli acquisti e goditi i vantaggi

Se sei alla ricerca di un modo per ottimizzare i tuoi acquisti e godere di numerosi vantaggi, Carta Oro American Express è ciò che fa per te.

Approfitta dell’eccezionale promozione disponibile esclusivamente online: attiva la tua carta e risparmia immediatamente 200 euro sugli acquisti, spendendo 2000 euro nei primi 3 mesi. Ma affrettati, l’offerta scade il 16 gennaio 2024.

I vantaggi esclusivi di Carta Oro American Express

Attivando Carta Oro American Express, non solo risparmi, ma accedi a un mondo di vantaggi. Per il primo anno, la carta è addirittura gratuita, con un canone di tenuta di soli 20 euro al mese dal secondo anno.

Tra i vantaggi inclusi, spicca la flessibilità di scegliere tra pagamento a saldo o a rate, offrendo tranquillità in ogni situazione finanziaria.

Inoltre, la carta offre una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro e accumuli 1 punto nel Club Membership Rewards per ogni euro speso. Questi punti si traducono in accesso a un mondo di premi e vantaggi esclusivi, rendendo l’esperienza di possesso della Carta Oro American Express ancora più gratificante.

Ma le sorprese non finiscono qui. Carta Oro American Express ti offre numerosi vantaggi aggiuntivi, come uno sconto annuale di 50 euro su acquisti su Vivaticket, voucher da 50 euro per prenotazioni di voli, hotel e noleggio auto, e l’accesso gratuito a oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Inoltre, beneficerai di una copertura fino a 3.000 euro per spese mediche all’estero con World Travel Assist e sconti su noleggio auto con partner prestigiosi come Hertz e Avis.

Per usufruire di tutte queste incredibili opportunità, non devi fare altro che attivare la tua Carta Oro American Express online in pochi minuti. Sii pronto a vivere un’esperienza di acquisto e viaggio senza precedenti, con sconti e offerte durante tutto l’anno grazie ad Amex Offers.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.