Carta Oro American Express, scopri subito la promo online

Acquistando la carta American Express puoi usufruire della nuova promozione presente online che prevede uno sconto di ben 200 euro sui tuoi acquisti con carta. L’offerta è attualmente in corso e sarà valida solamente fino al 6 giugno 2023.

Ami viaggiare, fare acquisti online o in negozi fisici e sei alla ricerca di una carta che possa consentirti di gestire tutto nel migliore dei modi? La carta American Express può essere la scelta adatta a te! Scopriamo più nel dettaglio cosa offre.

Con la Carta di Credito Oro American Express puoi accedere al programma Priority Pass con iscrizione gratuita. il Programma Priority Pass ti permette di accedere ad oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo. Tuttavia, oltre all’iscrizione gratuita al “livello standard”, American Express ti offre due ingressi gratuiti ogni anno.

Tra i vantaggi non possiamo non citare quello legato al programma The Hotel Collection: Con Carta di Credito Oro American Express se soggiorni presso una struttura partecipante al programma e prenoti tramite il sito dedicato avrai un credito fino a 100 dollari che puoi spendere per servizi extra.

In semplici parole avrai:

dollari da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel come spa, ristorante, bar e molto altro ancora. Upgrade gratuito della camera al check-in, su disponibilità.

Se ti piace viaggiare ed esplorare diverse località in Italia e nel mondo America Express riserva piacevoli novità: grazie alle coperture assicurative incluse nella quota annuale, con Carta di Credito Oro American Express sei protetto contro gli imprevisti e gli infortuni di viaggio e con World Travel Assist, quando sei all’estero, hai una copertura fino a 3.000€ per spese mediche.