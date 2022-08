Carta Oro American Express senza canone: come ottenerla

American Express è uno tra i marchi leader nel settore dei pagamenti a livello mondiale, nonché la principale società emittente di carte di credito per volume di acquisto: basti pensare che opera attraverso una rete che gestisce ogni giorno in tutto il mondo migliaia di transazioni commerciali. Non è un caso, quindi, se ad oggi la Carta Oro American Express rappresenta una delle carte più ambite. Ma sapevi che è possibile ottenerla a canone annuale gratuito?

Chi richiede Carta Oro online entro il 15 settembre, infatti, può usufruire della speciale promozione American Express che ti permette di risparmiare sul canone annuo (che sarà quindi gratis), a condizione di spendere almeno 12 mila euro nel corso dell’anno. Tutto ciò che devi fare per accedere all’offerta è collegarti alla pagina ufficiale tramite questo link e richiedere la Carta Oro tramite l’apposito bottone. Naturalmente è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere residenti in Italia, possedere un conto bancario o postale appartenente al circuito SEPA e un reddito annuale lordo non inferiore ai 25 mila euro.

Carta Oro American Express: tanti vantaggi

Con Carta Oro American Express avrai accesso a tutta una serie di vantaggi davvero esclusivi. Entrerai a far parte del Club Membership Rewards, una raccolta punti che ti premia per ogni spesa effettuata. Avrai inoltre diritto a tutela per 90 giorni fino a 2.600 euro sugli acquisti effettuati con Carta, in caso di furto o danneggiamento del bene. Tra gli altri vantaggi troviamo anche l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass per accedere a oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo, crediti fino a 100 dollari se alloggi in una struttura convenzionata, sconti su noleggi auto e coperture assicurative contro imprevisti e infortuni di viaggio, oltre ad ingressi 2×1 a eventi e cinema.

Tutto questo – e molto altro – è incluso per i titolari di Carta Oro American Express. Hai tempo fino al 15 settembre per richiederla online e accedere alla speciale promozione, che ti permette di risparmiare sul canone annuale per i primi 12 mesi. Dal secondo anno in poi la quota sarà di 165 euro, a meno che nell’anno precedente siano state effettuate spese con la Carta per un importo pari ad almeno 12 mila euro. Per ulteriori dettagli sull’offerta e per aderire alla promozione, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale di American Express a questo link.

