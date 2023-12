Carta Oro American Express: servizi premium e offerte esclusive

Carta Oro American Express rappresenta una delle opzioni più prestigiose e ricercate nel panorama delle carte di credito. Conosciuta per i suoi numerosi vantaggi e per un target di clientela esigente, questa carta offre non solo uno status simbolico, ma anche una vasta gamma di benefici pratici e premi per i suoi utilizzatori. Con la promozione in corso, fino al 16 gennaio 2024, questa carta permette ai nuovi titolari di ottenere €200 di sconto spendendo €2.000 nei primi tre mesi.

Caratteristiche di Carta Oro American Express

Elevato limite di spesa

Carta Oro American Express è nota per il suo alto limite di spesa, con una linea di credito iniziale personalizzabile fino a €15.000 e la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate,.

Programma fedeltà Membership Rewards

Uno dei maggiori vantaggi della Carta Oro è l’accesso al programma Membership Rewards. Con questo programma, ogni spesa effettuata con la carta si traduce in punti che possono essere convertiti in una serie di premi, viaggi, soggiorni in hotel, o persino trasferiti a programmi frequent flyer di numerose compagnie aeree.

Servizi assicurativi inclusi

La Carta Oro American Express include una gamma di servizi assicurativi, come l’assicurazione viaggi, che offre copertura in caso di inconvenienti durante i viaggi, e l’assicurazione per gli acquisti, che protegge gli articoli acquistati con la carta.

Accesso a offerte esclusive

Carta Oro offre accesso ad una serie di offerte esclusive, come sconti in ristoranti selezionati, accesso a eventi speciali e promozioni riservate. Altri vantaggi includono un voucher di 50€ ogni anno per prenotare voli, hotel e noleggio auto sul sito di americanexpress.it/viaggi e uno sconto annuale di 50€ su Vivaticket.

Altri vantaggi per i viaggi

Oro American Express include l’accesso a sale VIP in aeroporti selezionati, sconti e upgrade in hotel partner, e servizi concierge per l’assistenza nelle prenotazioni e nell’organizzazione di viaggi.

La quota annuale diCarta Oro American Express è gratuita il primo anno e diventa di €20 al mese dal secondo Per conoscere l’offerta completa di Carta Oro American Express clicca qui.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.