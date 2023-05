Carta Oro American Express, un anno di quota gratuita: approfitta ora

La Carta Oro di American Express è l’ideale per coloro che amano viaggiare e partecipare a eventi artistici, culturali e musicali. Oggi può averla con un anno di quota gratuita.

La carta ti offre tanti benefici e, attivandola online dal 4 maggio al 6 giugno 2023, avrai 200 euro di sconto sui tuoi acquisti tramite la carta di credito.

Per richiedere questa carta, devi dimostrare di avere un reddito annuale lordo minimo di 25.000 euro, un IBAN SEPA e la residenza in Italia.

Trascorso il periodo in cui la quota è gratuita, dal secondo anno pagherai un canone mensile è di 20 euro.

Un anno di quota gratuita e tanti vantaggi con Carta Oro American Express

Uno dei vantaggi della Carta Oro è il Programma Priority Pass, la cui relativa iscrizione è gratuita. Questo programma consente di entrare in più di 1.200 Lounge VIP negli aeroporti di tutto il mondo.

In aggiunta all’iscrizione gratuita al “livello standard“, American Express ti consente anche di entrare per ben due volte gratuitamente, in quanto titolare della carta, insieme a un’altra persona.

Inoltre, la carta consente di accedere al Club Membership Rewards, un programma con cui accumulare punti quando utilizzi la carta.

Ogni euro che spendi corrisponde a un punto, che può essere utilizzato per l’acquisto di nuovi prodotti o servizi.

Pernottando in una struttura che aderisce al programma The Hotel Collection e prenotando sul sito americanexpress.it nella sezione viaggi, potrai ricevere fino a 100 dollari di credito da spendere per i servizi extra dell’hotel.

In aggiunta, Carta Oro comprende una polizza assicurativa che copre gli imprevisti e gli incidenti durante i viaggi.

Con World Travel Assist, puoi beneficiare di una copertura assicurativa fino a 3.000 euro per spese legali e mediche all’estero.

Inoltre, con le Prevendite American Express Experiences acquisterai in anteprima i biglietti per accedere ai migliori concerti, nonché uno sconto di 50 euro annuale su Vivaticket. Richiedi la carta nel link qui sotto:

Come dicevamo, avrai a disposizione un anno di quota gratuita, poi pagherai 20 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.