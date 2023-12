Carta Oro Amex: quota gratuita per un anno e 200€ di sconto

American Express ti dà l’opportunità di scegliere la carta che più si adatta alle tue esigenze. Quante volte hai desiderato avere una carta pensata appositamente per rispondere alle tue necessità? Per realizzare questo tuo desiderio American Express ha pensato di offrire soluzioni uniche per gli acquisti di tutti i giorni. Grazie ad una speciale promozione online, scegliendo Carta di Credito Oro American Express puoi ricevere fino a 200 euro di sconto sui tuoi acquisti. In più, per te, la quota è gratuita per il primo anno!

Con la carta di Credito Oro American Express i vantaggi sono davvero tanti:

Quota gratuita il 1° anno. Dal 2° paghi solamente 20€ al mese;

TAN/TAEG 14%/24,19%;

Ricevi una linea di credito personalizzata, fino a €15.000;

Flessibilità di pagamento che ti consente di scegliere se pagare a saldo o a rate.

Carta Oro American Express: la carta che si adatta alle tue esigenze

Solamente fino al 16 gennaio 2024 American Express ti dà l’opportunità di accedere a questa speciale offerta che ti consente di risparmiare ben 200 euro sui tuoi acquisti. Nello specifico, a seguito dell’emissione della tua carta, effettuando delle spese, per almeno €2.000, con Carta di Credito Oro American Express, entro 90 giorni dall’emissione della stessa, riceverai uno sconto di €200 nel primo estratto conto utile.

Con Carta Oro Amex risparmi anche sulla quota annuale visto che per il primo anno il costo è gratuito. Dal secondo anno, invece, il costo è di soli 20 euro al mese, per un totale di 240 euro all’anno.

Tra i vantaggi pensati per te anche la possibilità di partecipare ai tuoi eventi preferiti con lo sconto annuale per i tuoi acquisti su Vivaticket e iscrizione gratuita al Programma Priority Pass con due ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo. Che aspetti?

