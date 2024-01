Carta Oro Amex, richiedila subito e scopri come risparmiare

Ti piacerebbe avere a disposizione una carta ricca di vantaggi? Con American Express puoi risparmiare sui tuoi acquisti e avere tanti vantaggi che nessuna carta mette a tua disposizione. Non a caso, American Express ha pensato ad una soluzione per permettere agli utenti di risparmiare su diversi costi; ecco perchè rappresenta la scelta più giusta per te.

Oltre alla quota gratuita per il primo anno, scegliendo la carta oro American Express puoi rateizzare le tue spese e sfruttare una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. In più, per permetterti di risparmiare sui costi di mantenimento, Amex ha pensato di offrirti la quota annuale gratuita per il primo anno. Al termine di tale periodo la somma da pagare sarà solamente di 20 euro al mese.

Richiedi subito la tua carta Oro per avere 250 euro sui tuoi acquisti con Carta spendendo €3.000 nei primi 3 mesi. Ricorda che l’offerta è limitata ed ha un periodo di validità fino al 22 febbraio 2024.

Carta Oro: la soluzione per risparmiare

Risparmiare sui tuoi acquisti ti sembra impossibile? Come accennato, Amex ti dà questa opportunità. Tutti i clienti che decidono di richiedere una carta Oro hanno uno speciale vantaggio: per ringraziare i clienti che decidono di affidarsi a questo servizio Amex ti offre 250 euro di sconto sui tuoi acquisti con carta spendendo 3000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione. Nello specifico, a seguito dell’approvazione e dell’emissione della Carta, il titolare che effettuerà spese, per almeno €3.000, con carta di credito Oro American Express, entro 90 giorni dall’emissione della stessa, riceverà uno sconto di 250 euro nel primo estratto conto utile e comunque entro 8 settimane dall’ultima spesa contabilizzata con la quale ha raggiunto i €3.000 di spesa.

A rendere il tutto ancora più speciale, voucher da 50 euro per Vivaticket; un voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge e possibilità di accumulare punti per il programma Club Membership Rewards.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.