Carta Oro Business: 500€ di sconto sugli acquisti con American Express

American Express ha lanciato una nuova promozione dedicata ai clienti che richiedono l’emissione di Carta Oro Business, una delle carte di credito più complete della gamma Amex. Per tutti i nuovi clienti che richiedono la carta entro il 16 gennaio 2024, infatti, c’è la possibilità di ottenere 500 euro di sconto sugli acquisti raggiungendo una spesa di almeno 25.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione.

In più, la carta è disponibile con quota gratuita per un anno. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di American Express e poi avviare la procedura online per la richiesta della carta di credito.

Carta Oro Business di American Express: tutti i vantaggi per i nuovi clienti

Con Carta Oro Business di American Express è possibile sfruttare una carta completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche a disposizione degli utenti troviamo:

quota gratuita per il primo anno (poi 14,50 euro al mese) con un risparmio di 174 euro

(poi 14,50 euro al mese) con un risparmio di 174 euro possibilità di accumulare punti Club Membership Rewards

80 euro di voucher i viaggi ogni anno

fino a 51 giorni di tempo per pagare le spese, senza costi aggiuntivi

possibilità di ottenere 1 Carta Oro Business Supplementare e fino a 98 Carte Business Supplementari

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 500 euro di sconto sugli acquisti (come bonus di 125.000 punti Membership Rewards). Per ottenere il bonus basta raggiungere una spesa di almeno 25.000 euro al termine dei primi 12 mesi dall’emissione della carta. Ricordiamo che per richiedere Carta Oro Business è sufficiente essere una PMI o una Partita IVA con fatturato inferiore a 10 milioni di euro.

Per tutti i dettagli sulla promozione basta seguire il link qui di sotto. Per sfruttare la promozione in corso in questo momento è sufficiente richiedere l’emissione della carta di credito entro il prossimo 16 gennaio 2024.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024. Puoi ricevere uno sconto di € 500 pari a 125.000 punti Membership Rewards® a fronte di una spesa di € 25.000 nei primi 12 mesi dall’emissione della Carta.Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità̀ delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club Membership Rewards®, dell’Operazione a Premi Membership Rewards® e dell’Iniziativa Pay with Points su americanexpress.it/clubmr. Offerta soggetta a T&C. Per le condizioni economiche e contrattuali consulta il Regolamento Generale delle Carte di pagamento American Express ed i Fogli informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni. L’emissione della Carta è a discrezione di American Express.