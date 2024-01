Carta Oro di American Express: tanti vantaggi e 200€ di sconto sugli acquisti

Carta Oro di American Express è la carta di credito del momento: per tutti i nuovi clienti che richiedono questa carta, infatti, American Express garantisce l’azzeramento della quota annuale per il primo anno, con un risparmio di 20 euro al mese.

Da notare, inoltre, che raggiungendo almeno 2.000 euro di spese con carta entro i primi 3 mesi dall’emissione è previsto un bonus aggiuntivo. L’istituto applicherà, infatti, uno sconto di 200 euro sul primo estratto conto utile.

Questi vantaggi si sommano a tutte le altre caratteristiche di Carta Oro che permette la rateizzazione delle spese, con la possibilità di sfruttare una linea di credito fino a 15.000 euro e di accumulare punti per il Club Membership Rewards con i propri acquisti. Per richiedere la carta basta collegarsi al sito di American Express.

Carta Oro di American Express: tanti i vantaggi per i nuovi clienti

Scegliere Carta Oro di American Express garantisce l’accesso a tanti vantaggi:

la quota di mantenimento è azzerata per un anno , con un risparmio di 20 euro al mese

, con un risparmio di 20 euro al mese è possibile rateizzare le spese invece che pagarle a saldo il mese dopo

invece che pagarle a saldo il mese dopo si può sfruttare una linea di credito personalizzata , fino a 15.000 euro

, fino a 15.000 euro ogni anno è possibile accedere a un voucher da 50 euro per Vivaticket, un voucher da 50 euro per i viaggi , da utilizzare su americanexpress.it/viaggi, oltre a due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge

, da utilizzare su americanexpress.it/viaggi, oltre a a una delle oltre 1.200 è possibile accumulare punti per il programma Club Membership Rewards: 1 punto equivale a 1 euro speso

Per tutti i nuovi clienti che richiedono Carta Oro, inoltre, c’è uno sconto di 200 euro sull’estratto conto. Per richiedere la carta di credito è sufficiente accedere al sito ufficiale di Amex. La carta prevede, come requisito minimo, un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.