Carta Oro di American Express: vantaggi e come richiederla

Tra le tante carte di credito presenti oggi sul mercato, Carta Oro di American Express offre alcuni dei migliori vantaggi.

Le carte di credito, che fino a pochi anni fa erano la scelta preferita di uomini d’affari e viaggiatori, oggi sono utilizzate da molte persone.

Ciò è dovuto al loro eccezionale vantaggio in termini di pagamento a saldo (ciò che si spende oggi, si ripaga il mese successivo) e alla comodità di non dover portare con sé grandi quantità di contanti.

Carta Oro è una carta di credito tradizionale ed è una delle carte più diffuse, accettata nella maggior parte dei Paesi del mondo, e si colloca in una posizione favorevole rispetto ad altre carte per chi viaggia per lavoro o per piacere.

Carta Oro di American Express: come richiederla

Richiedere Carta Oro di American Express è molto semplice. È sufficiente entrare in questa pagina e cliccare su “Richiedila Ora” per usufruire della promo online, che prevede una quota gratuita ogni anno spendendo 12.000 euro ogni 12 mesi.

È importante sapere che:

la persona che richiede la carta deve essere maggiorenne;

la persona che richiede la carta deve avere la residenza in Italia;

la persona che richiede la carta deve avere un reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro.

Una volta presentata la richiesta di carta di credito, la società diversificata statunitense entro sette giorni la prenderà in esame.

Nel caso in cui i requisiti non siano sufficienti, invierà automaticamente la richiesta senza emettere la carta di credito. In caso contrario, la carta verrà emessa.

La validità della Carta Oro è uguale a quella di qualsiasi altra carta di credito, ma offre notevoli vantaggi oltre alle consuete caratteristiche di utilizzo e manutenzione della carta di credito.

Innanzitutto il primo anno è gratuita; successivamente, avrà un costo di 14 euro al mese. È anche possibile richiedere una seconda carta di credito, che sarà a costo zero il primo anno, mentre arriverà a 83 euro a partire dal secondo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.