Carta PAYBACK: la carta di credito gratuita che ti regala punti

Carta PAYBACK è una carta di credito esclusiva tra quelle che puoi trovare in giro, per via dei vantaggi e i benefici che offre se ne diventi titolare. La carta, realizzata da American Express, ti permette infatti di accumulare punti attraverso il programma PAYBACK, che possono essere riscattati per ottenere sconti o coupon acquisto. Inoltre hai i vantaggi classici di una carta di credito, insieme ad alcuni servizi esclusivi.

Carta PAYBACK: più spendi e più ottieni sconti

Con Carta PAYBACK di American Express puoi accumulare un punto per ogni 2 euro spesi presso qualsiasi negozio. Effettuando tuttavia spese presso i partner del programma, i punti raddoppiano e sei anche in grado di accumularne persino di più se richiedi una carta supplementare. Coi punti accumulati puoi ottenere in cambio ulteriori sconti per i tuoi acquisti o coupon.

American Express ti da la possibilità di beneficiare della classica comodità di pagamento delle sue carte di credito: puoi pagare i tuoi acquisti con saldo o a rate, attraverso TAN/TAEG del 12%/14,31%. Hai anche una linea di credito personalizzata, fino a 10.000€.

Con la carta non mancano ovviamente anche una serie di servizi di protezione, tra cui l’assicurazione antifrode, che protegge in caso di uso illecito della carta da parte di terzi. Inoltre, in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della carta, viene predisposta gratuitamente una carta sostitutiva. I tuoi acquisti sono tutelati fino a 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene.

Con American Express Experiences puoi avere accesso ai tuoi concerti preferiti con posti privilegiati, grazie alle prevendite disponibili fino a 48 ore prima della vendita effettiva al pubblico.

Il canone è inoltre gratuito, tutto quello che devi fare per averla è solo far già parte del programma PAYBACK, a cui dovrai iscriverti prima della richiesta. Attiva ora la carta e non perderti i vantaggi.

