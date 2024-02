Carta PAYBACK: ultimi giorni per approfittare dell'offerta speciale

Ci sono molte opzioni di carta di credito online, ma non tutte convengono. Se ne stai cercando una, ma quelle che hai vagliato non ti convincono, ti consigliamo la Carta PAYBACK di American Express.

La quota annuale è a zero, puoi aderire gratuitamente al programma PAYBACK e, attualmente, è in corso un promo davvero eccezionale. Continua a leggere per conoscerla.

Vantaggi della Carta PAYBACK: flessibilità e punti premio

La Carta PAYBACK American Express non è soltanto un ottimo strumento di pagamento, ma anche un mezzo che ti consente la gestione degli acquisti in modo flessibile e vantaggioso.

Puoi rateizzare tutte le spese a un tasso di interesse vantaggioso e accumulare punti PAYBACK con ogni acquisto (1 punto ogni 2 euro spesi). Successivamente, tutti i punti accumulati potrai convertirli in sconti e premi con i partner del programma.

Riguardo all’eccezionale promozione, se attivi la carta entro il 19 febbraio 2024, potrai ottenere uno sconto di 100 euro direttamente in estratto conto. Dovrai, però, entro 3 mesi spendere almeno 250 euro.

Ovviamente, trattandosi di carta di credito, ci sono delle condizioni da soddisfare. Devi essere maggiorenne e residente in Italia, avere un conto bancario o postale con IBAN del circuito SEPA e, soprattutto, un reddito annuo lordo di 11.000 euro. Le carte prepagate non vengono accettate.

Mancano pochissimi giorni alla scadenza della promozione. Quindi, se vuoi sfruttarla e ottenere tutti i vantaggi che questa carta offre, devi richiederla oggi stesso. Per farlo, clicca sul bottone qui sotto per accedere alla pagina dedicata. La procedura è semplice e veloce. Tiene a portata di mano un documento di riconoscimento valido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.