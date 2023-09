Carta Platino American Express: ottieni fino a 400€ di sconto sugli acquisti

Per chi è alla ricerca di una carta di credito prestigiosa e ricca di vantaggi, la Carta Platino American Express potrebbe essere la soluzione perfetta. Con una serie di benefici eccezionali, questa carta è pensata per coloro che cercano un livello superiore di servizio e vantaggi finanziari.

Oltre ad offrire una serie di vantaggi esclusivi, per i nuovi titolari di Carta Platino, American Express offre l’opportunità di risparmiare 400€ sugli acquisti effettuati, a fronte di una spesa di €30.000 nei primi 12 mesi dall’emissione della carta. Questa promozione è valida solo online fino al 5 ottobre 2023.

I vantaggi offerti da Carta Platino American Express

Assicurazione Viaggi: Carta Platino American Express include una copertura assicurativa per un valore di 1.230€, valida in tutto il mondo estesa a tutta la famiglia, e che consente di viaggiare con tranquillità, sapendo di essere protetti in caso di imprevisti.

Priority Pass: Questo servizio incluso offre ingresso gratuito ed illimitato in oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo, rendendo i viaggi più confortevoli ed eleganti.

Sconti per ristoranti: La carta permette di ottenere 300€ di sconto ogni anno per ristoranti selezionati in Italia e nel mondo.

Voucher viaggi: ogni anno, Carta Platino American Express offre un voucher del valore di €150 da utilizzare per i propri viaggi.

Club Membership Rewards: Carta PlatinoAmerican Express include l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards. Questo programma permette di accumulare punti ogni volta che si usa la carta, che si potranno poi convertire in una vasta gamma di premi, tra cui viaggi, shopping e altro ancora.

La Carta Platino American Express ha una quota mensile di €60, e non prevede alcun limite di spesa prefissato, questo consente di utilizzare la carta in base alle proprie esigenze finanziarie. Inoltre, include fino a quattro Carte Oro Supplementari e accesso al livello Prestige del Priority Pass.

Come Richiedere la Carta Platino

Per richiedere la Carta Platino American Express, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Essere maggiorenne.

Possedere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA (l’IBAN non deve corrispondere a una carta prepagata).

Avere residenza in Italia o un indirizzo di corrispondenza italiano.

Avere un reddito annuale lordo di almeno €45.000.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Platino American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.