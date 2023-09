Carta Platino Business American Express: fino a 1000€ di sconto sugli acquisti

Per gli imprenditori e i professionisti alla ricerca di una carta di credito business di alto livello, Carta Platino Business American Express potrebbe essere la scelta perfetta. Con una serie di vantaggi esclusivi, questa carta offre privilegi e opportunità uniche, sia per il proprio business che per lo stile di vita personale.

Uno dei vantaggi principali offerti da Carta Platino Business American Express è la possibilità di ottenere un significativo sconto sugli acquisti effettuati. Con una spesa di €50.000 nei primi 12 mesi dall’emissione della carta, è infatti possibile ricevere uno sconto di €1.000. Questo offre un vantaggio notevole per qualsiasi imprenditore o professionista che fa regolarmente acquisti per la propria attività.

L’offerta è valida solo online, richiedendo Carta Platino Business American Express entro il 5 ottobre 2023.

I vantaggi offerti da Carta Platino Business American Express

Oltre alla possibilità di ottenere uno sconto sulle spese effettuate, Carta Platino Business American Express offre accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi, dai pacchetti assiurativi inclusi alle offerte per i viaggi.

Voucher Viaggi

Ogni anno, Carta Platino Business American Express offre un voucher del valore di €150 da utilizzare per i propri viaggi, offrendo un incentivo per esplorare nuove destinazioni o per godersi una vacanza.

Accesso a Priority Pass

Con l’iscrizione gratuita a Priority Pass di livello Prestige, si avrà l’accesso a centinaia di lounge negli aeroporti di tutto il mondo. Questo è perfetto per che viaggia frequentemente e desidera un’esperienza aeroportuale più raffinata e confortevole.

Coperture Assicurative Premium

Questa carta offre anche coperture assicurative premium. Che si tratti di viaggi di lavoro o per piacere, con American Express si avrà copertura assicurativa per cancellazione dei voli, ritardi e copertura per l’assistenza e le spese mediche.

Club Membership Rewards

Carta Platino Business American Express include l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards. Questo programma permette di accumulare punti ogni volta che si usa la carta, che psi potranno poi convertire in una vasta gamma di premi, tra cui viaggi, shopping e altro ancora.

La quota della Carta Platino Business American Express è di 60 € al mese, per un totale di 720 € all’anno, deducibili fiscalmente. Per conoscere l’offerta completa di Carta Platino Business American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.