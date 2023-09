Carta Platino Business Amex: sconto 1.000 euro di sconto sugli acquisti

Carta Platino Business American Express è la migliore carta di credito business disponibile, quindi non c’è bisogno di cercare oltre.

Questa carta è rinomata per i suoi ampi vantaggi e ha stabilito un preciso standard per i professionisti a livello globale.

Puoi richiedere la carta direttamente sul sito web di American Express e approfittare della più che conveniente promozione online su questa Carta Platino: sconto di 1.000 euro sui tuoi acquisti per il primo anno dall’emissione.

Per accedere a questa promo è necessario spendere più di 50.000 euro. Imprenditori e liberi professionisti non dovrebbero avere difficoltà a soddisfare questo requisito. Clicca sul link sottostante per richiedere subito la carta.

Promo American Express Carta Platino Business: tutti i vantaggi

Carta Platino Business American Express offre una serie di vantaggi. Il canone mensile è di 60 euro e consente di pagare le spese aziendali fino a 58 giorni dopo.

Puoi beneficiare di un buono di 150 euro, che può essere utilizzato per acquistare alloggi e biglietti aerei su americanexpress.co.uk/travel.

L’iscrizione al livello Priority Pass Prestige è gratuita e puoi accedere al Membership Rewards Club per iniziare ad accumulare punti per ogni euro speso. Hai anche una maggiore sicurezza per la protezione contro le frodi.

Attiva la carta entro il 5 ottobre 2023 e otterrai 1.000 euro di sconto su tutti gli acquisti effettuati nel primo anno, a condizione che spendi fino a 50.000 euro.

Se sei imprenditore o libero professionista che guadagna meno di 10 milioni di euro all’anno e sei interessato, clicca sul link qui sotto per richiedere Carta Platino Business American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.