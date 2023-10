Carta Platino Business: fino a 2000 euro di sconto sui tuoi acquisti

Carta Platino Business è la carta di credito American Express ideale per chi viaggia spesso per lavoro. Offre diversi privilegi e programmi esclusivi, come il Priority Pass livello Prestige (iscrizione gratuita), con accesso illimitato a oltre 1200 VIP Lounge nel mondo. Inoltre, mostrandola all’imbarco, puoi utilizzare il Fast Track Security Lane e arrivare più velocemente al gate. Se hai bisogno di un taxi, questa carta ti offre uno sconto di fino a 10 euro al mese da usare con l’app FREENOW. Iscrivendoti al programma The Hotel Collection puoi anche ottenere privilegi in più di 500 hotel nel mondo, come l’upgrade di camera, crediti fino a 100 dollari per servizi come spa, ristoranti, ecc. Scegliendo Carta Platino Business di American Express, entro il 23 novembre 2023, avrai un ulteriore vantaggio. Spendendo 50.000 euro entro 12 mesi dall’emissione, otterrai un buono sconto del valore di 2.000 euro.

Carta Business Platino di American Express: la migliore soluzione per i viaggi di lavoro

Uno dei vantaggi della Carta Platino Business è il Voucher Viaggi da 150 euro, che riceverai automaticamente ogni anno. Puoi utilizzarlo sul sito ufficiale di American Express (sezione viaggi), per prenotare voli, soggiorni, noleggiare auto, ecc. l’importo verrà scalato direttamente in fase di pagamento. Utilizzando la tua carta Amex puoi anche approfittare delle migliori tariffe First e Business Class per voli all’estero. Inoltre, potrai beneficiare dell’iscrizione gratuita al Club Membership Rewarards e accumulare punti con i tuoi acquisti. Per ogni euro speso con la tua carta, riceverai un punto Membership Rewards. Ogni 1000 punti avrai ad esempio 4 euro di sconto su Shop with Points per i tuoi acquisti o Travel with Points, per i tuoi viaggi con il programma di American Express. Puoi inoltre ottenere gift card IKEA, Amazon, Mediaworld, ecc. Se lo desideri, potrai utilizzare i buoni per sostenere i progetti di solidarietà dei partner Amex.

American Express offre infine diverse coperture assicurative premium (fino a 6.000 euro), come ad esempio sugli infortuni, sulle spese mediche, sugli imprevisti e sull’annullamento e interruzioni di viaggio. Il canone della carta è di 60 € al mese (ovvero 720 € all’anno). Attiva la carta American Express e goditi i tuoi viaggi di lavoro in tutta tranquillità.

