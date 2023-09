Carta Platino Business: Sconto di 1.000€ a fronte di una spesa di 50.000€ in 12 mesi

Per chi è alla ricerca di una carta di credito aziendale con vantaggi esclusivi e un’ampia gamma di servizi, la Carta Platino Business American Express potrebbe essere la scelta giusta. Questa carta offre una serie di vantaggi premium, che spaziano dai premi per gli acquisti alle coperture assicurative e alle offerte speciali.

Inoltre, per chi attiva la carta online entro il 5 ottobre 2023, è possibile ottenere fino a €1.000 di sconto sugli acquisti effettuati a fronte di una spesa di €50.000 nei primi 12 mesi dall’emissione della carta.

I vantaggi offerti da Carta Platino Business American Express

Club Membership Rewards

Grazie al Club Membership Rewards, Carta Platino Business American Express permette di guadagnare punti Membership Rewards per ogni euro speso. Con i punti accumulati è possibile scegliere tra le proposte del Catalogo oppure richiedere sconti Shop with Points per ridurre il saldo del conto Carta.

Coperture assicurative premium

La Carta Platino Business offre tra i suoi vantaggi coperture assicurative premium su spese mediche, inconvenienti di viaggio, infortuni in viaggio e protezione sugli acquisti.

Vantaggi per i viaggi

La carta include anche un voucher annuale da €150 per i viaggi, che si può utilizzare per prenotare voli, soggiorni e noleggi auto. Inoltre, è inclusa un’iscrizione gratuita a Priority Pass livello Prestige, che offre accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Carte supplementari

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di ottenere una Carta Platino Business Supplementare, oltre a ben 98 Carte Oro Business Supplementari, tutto incluso nella quota annuale. Questo può essere utile per fornire ai propri dipendenti carte aziendali e tenere traccia delle spese aziendali.

Altre Offerte e vantaggi

La carta offre una serie di altre offerte e vantaggi, tra cui sconti su servizi di taxi tramite FREENOW, tariffe speciali sugli hotel con The Hotel Collection e accesso anticipato agli eventi culturali ed artistici attraverso American Express Experiences.

Quota annuale deducibile fiscalmente

Carta Platino Business American Express prevede una quota annuale di €60 al mese, per un totale di 720€ all’anno, deducibili fiscalmente.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Platino American Express clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.