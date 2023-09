Carta Platino Business: sconto di 1.000€ spendendo 50.000€ in 12 mesi

Carta Platino Business di American Express è una carta di credito che offre una serie di vantaggi esclusivi e, con la promozione in corso, tutti i clienti che attiveranno la carta online entro il 5 ottobre 2023, potranno ottenere uno sconto di €1.000 sugli acquisti effettuati nei primi 12 mesi dall’emissione, a condizione che vengano spesi almeno €50.000.

I vantaggi offerti da Carta Platino Business American Express

Oltre alla possibilità di ottenere uno sconto sugli acquisti, Carta Platino Business American Express offre accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi come assicurazioni viaggio e carte aziendali supplementari.

La Carta Platino Business di American Express include:

Programma Club Membership Rewards

Con Carta Platino Buisiness American Express, si guadagnerà 1 punto Membership Rewards per ogni euro speso. I punti accumulati potranno poi essere utilizzati per ottenere sconti su acquisti futuri o per scambiare punti con premi disponibili nel catalogo.

Assicurazioni Premium

La Carta Platino Business American Express offre coperture assicurative premium, che possono essere utili in caso di situazioni impreviste durante i viaggi d’affari o altre attività aziendali.

Accesso a VIP Lounge e Fast Track

Una delle caratteristiche distintive di questa carta è l’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo tramite il programma Priority Pass di livello Prestige. Inoltre, Carta Platino Business American Express offre l’opportunità di utilizzare la corsia preferenziale Fast Track Security Lane presso i principali aeroporti italiani. Questi vantaggi possono rendere i viaggi d’affari più agevoli e confortevoli.

Carte Supplementari e Altri Privilegi

La Carta Platino Business American Express include nella quota annuale anche una Carta Platino Business Supplementare e 98 Carte Oro Business Supplementari che possono essere distribuite al proprio team.

Offerte di Viaggio

La carta offre €150 di Voucher Viaggi ogni anno, che possono essere utilizzati per prenotare voli, soggiorni o noleggi auto.

La Carta Platino American Express ha una quota mensile di €60, e non prevede alcun limite di spesa prefissato, questo consente di utilizzare la carta in base alle proprie esigenze finanziarie.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Platino Business American Express clicca qui.

