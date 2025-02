Carta prepagata con IBAN sicura e facile da ricaricare: ecco quale scegliere

Per effettuare pagamenti in sicurezza, potendo contare su di un saldo separato al conto corrente, è utile scegliere una carta prepagata con IBAN. Si tratta di uno strumento di pagamento facile da usare, conveniente e sicuro che può rivelarsi la soluzione giusta per tutte le fasce di età.

Tra le opzioni a disposizione di chi cerca una carta prepagata con IBAN troviamo CardVeritas. Si tratta di una prepagata Mastercard internazionale e dotata di un IBAN dedicato, disponibile sia in versione virtuale che in versione fisica.

Questa carta può essere ricaricata facilmente, tramite bonifico, ricarica con un’altra carta e persino con deposito in contanti (fino a 67.000 euro all’anno) tramite i punti convenzionati. Per scoprire tutte le caratteristiche della carta è sufficiente visitare il sito ufficiale di CardVeritas, accessibile qui di sotto.

CardVeritas: la scelta giusta per una prepagata con IBAN

Con CardVeritas è possibile accedere a una carta prepagata Mastercard, utilizzabile sia in Italia che all’estero, che consente di effettuare acquisti in sicurezza e che può essere utilizzata anche tramite Google Pay e Apple Pay, in modo da pagare con smartphone oppure con smartwatch.

La carta può essere richiesta direttamente online, con consegna gratuita, ed è disponibile sia in versione virtuale che fisica. Per quanto riguarda la ricarica, necessaria per poter utilizzare la carta (che non usa i fondi presenti sul conto corrente dell’intestatario), è possibile effettuare un bonifico oppure affidarsi alla ricarica con un’altra carta o anche al versamento in contanti.

La prepagata è disponibile con un canone da 29,90 euro all’anno e con la possibilità di scegliere tra varie versioni oltre che di richiedere una versione con un nome personalizzato. Per tutti i dettagli in merito basta collegarsi al sito ufficiale, qui di sotto, da cui è possibile anche richiedere l’emissione della carta, che sarà disponibile con consegna gratuita.