Carta prepagata ed eCommerce: qual è la migliore soluzione?

Quando ci si appresta a scegliere una carta prepagata, la scelta di un servizio rispetto a un altro va fatta in base alle proprie necessità.

Chi opta per uno strumento di pagamento in ottica eCommerce e pagamenti online, per esempio, dovrebbe dare priorità ad alcune specifiche caratteristiche.

In questo contesto, oltre alle classiche transazioni, va tenuto anche conto delle criptovalute. Queste, sono sempre più diffuse, così come è in ascesa il numero di attività commerciali che accettano questi tipi di pagamento.

Ovviamente poi, una prepagata da utilizzare per lo shopping online, deve anche garantire una certa flessibilità, oltre a un’app mobile all’altezza della situazione.

Tutte caratteristiche proposte da una carta che sta facendo parecchio parlare di sé, ovvero Wirex.

Una prepagata per eCommerce: l’importanza delle criptovalute

Wirex non è una semplice prepagata come le altre: questa carta svolge anche il compito di wallet, potendo contenere anche le principali criptovalute presenti sul mercato.

Tra le tante, possiamo citare:

Bitcoin

XRP

Ethereum

Litecoin

Lumen

e tante altre valute digitali. Le stesse possono essere accumulate e, nel caso, utilizzate per acquisti online (dove le stesse sono accettate).

In tal senso poi, va detto che Wirex offre anche un piano cashback alquanto interessante. Si parla di un programma che premia gli acquisti tramite criptovalute, visto che per ogni acquisto presso negozio fisico, l’utente può ottenere lo 0,5% della spesa in Bitcoin.

Quanto detto finora, il token realizzato e gestito dalla piattaforma stessa (Wirex Token) e tante altre caratteristiche uniche nel panorama mondiale, rendono questa piattaforma una delle più apprezzate dell’intero settore.

Non solo, l’iscrizione a questo servizio è rapida e facile da completare: bastano appena pochi minuti per poter cominciare a gestire il proprio conto Wirex.

