Carta regalo IKEA e 3 mesi senza canone: ecco l’offerta di Banca Sella

Per chi cerca un conto corrente che risponda alle proprie esigenze specifiche e offra vantaggi esclusivi, suggeriamo di aprire un conto con Banca Sella, che offre 3 mesi senza canone sul piano Start.

Conto Sella è un conto che offre carte di debito e di credito insieme a una miriade di servizi per gestire le tue finanze attraverso l’applicazione mobile, che include anche servizi per altre banche.

Ci sono tre diversi profili tra cui puoi scegliere, vale a dire il conto Start, il conto Premium e il conto Circle, ognuno con le sue caratteristiche uniche. Inoltre, con l’apertura del conto riceverai la Carta regalo IKEA fino a 100 euro.

Conto Sella: 3 mesi senza canone e tre opzioni tra cui scegliere

Il Conto Start è la scelta perfetta per la spesa quotidiana. Con 3 mesi senza canone (che è di soli 1,50 euro), questo conto ti offre numerosi vantaggi come prelievi bancomat gratuiti da Sella, bonifici online gratuiti in Italia e nel SEE e una carta di debito gratuita se richiesta sul conto apertura.

Inoltre, offre una varietà di strumenti per aiutarti a tenere traccia delle tue spese e risparmiare denaro.

Il conto Premium è pensato per accogliere le spese più complesse ed è particolarmente utile per chi è spesso in movimento.

Pur avendo un canone mensile di 5 euro (con un canone ridotto di 1,50 euro per i primi 3 mesi), offre anche tutti i vantaggi di Conto Start:

prelievi gratuiti dagli ATM di banche non convenzionate dell’Eurozona (fino a 6 al mese);

dagli ATM di banche non convenzionate dell’Eurozona (fino a 6 al mese); bonifici istantanei gratuiti (fino a 2 al mese);

(fino a 2 al mese); carta di credito gratuita e copertura assicurativa contro i rischi informatici.

Il conto Circle è un conto innovativo progettato per le spese condivise tra gruppi come familiari, amici o coinquilini.

Con un canone mensile di 8 euro (5 euro per i primi 3 mesi), offre tutti i vantaggi del Conto Premium, inclusi prelievi gratuiti da ATM di altre banche dell’area Euro e bonifici istantanei gratuiti, senza limite.

Inoltre, agli utenti viene concessa una carta prepagata gratuita per ciascun conto e sono disponibili statistiche avanzate per il monitoraggio finanziario condiviso.

Richiedendo online Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 5 giugno e facendoti accreditare lo stipendio entro il 5 luglio, puoi usufruire di una carta regalo IKEA del valore di 50 euro per Start e 100 euro per Premium o Circle, spendibile in base alle tue preferenze.

Approfitta di questa opportunità aprendo subito il tuo conto Sella e sperimentando tutti i vantaggi di essere cliente Banca Sella.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.